Info-chalon.com vous invite à découvrir les modalités d'accès à l'Espace Nautique

Réouverture au grand public à partir de ce samedi mais avec quelques obligations dans le cadre du protocole sanitaire validé par la Sous-Préfecture et les services de l'Etat. Les explications d'info-chalon.com.

Ce vendredi matin, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, a tenu à effectuer un petit tour d'horizon des modalités pratiques mises en place au sein de l'Espace Nautique du Grand Chalon. Toute l'équipe était à pied d'oeuvre afin de procéder aux derniers réglages avant le retour des nageurs, autorisés à partir de ce samedi, aux horaires habituels.

"Venez avec votre maillot de bain sur vous !"

Premier changement d'importance, c'est la suppression des vestiaires et des casiers. Il est donc autorisé de venir directement avec son maillot de bain, un bonnet de bain et le strict minimum en terme de matériel, à savoir juste une paire de lunette de nage. Palmes, planches et autres ustensiles de nage sont priés de rester chez vous. Au sujet de vos affaires personnelles, il est recommandé de venir avec le strict minimum, sans objets de valeur, puisque les casiers resteront inacessibles au public. Vos affaires seront à prendre avec vous et à disposer sur les gradins ou sur les espaces verts en fonction de la météorologie.

Un passage à la douche et le port du masque obligatoire jusqu'aux bassins sont également à préciser.

"Tous les bassins ouverts mais pas de vagues ni de courant"

Pour les adeptes de la piscine à vague extérieure et de la piscine à courant au sein de l'espace ludique, il faudra prendre patience. Le retour à la normale ne devrait pas intervenir avant la fin du mois de juin, prochaine étape du déconfinement. Pas la peine donc de solliciter le personnel de l'Espace Nautique pour la mise en route des vagues. La priorité est donnée à la nage et à la baignade.

"Pas plus de 6 nageurs par ligne"

Dans les bassins de nage, le personnel aura à coeur de faire respecter la limite de 6 nageurs par ligne mais tous les bassins seront accessibles. Hamam, jaccuzzi et autres, restent interdits d'accès pour le moment. Le pentaglisse réouvrira d'ici quelques jours le temps d'une procédure de vérification pour sa remise en route.

"Une eau désinfectée, désinfectante et filtrée"

C'est le mot d'ordre affichée par l'Espace nautique alors que tous les agents étaient à pied d'oeuvre ce vendredi main pour les derniers nettoyages.

"Une capacité autorisée dans un premier temps à 950 personnes simultanément ... avec le toit ouvert"

Compte tenu des dispositions réglementaires, il est à rappeler que l'Espace Nautique a revu ses capacités d'accueil, limitant la jauge maximale à 950 personnes simultanément lorsque le toit de la piscine est ouvert. Avec le toit fermé, la jauge sera réduite automatiquement à 450 personnes.

Sébastien Martin et Gilles Déchambre, directeur des services des sports, ont tenu à préciser qu'à partir du 22 juin, la jauge passera de 950 personnes à 1500 personnes.

La semaine à prix réduits probablement la première semaine de rentrée

Nombre de personnes qui s'interrogaient sur le report ou l'annulation de la fameuse semaine à prix réduits peuvent d'ores et déjà se réjouir. Il y a de forte probabilité que la traditionnelle opération de réduction se tienne la première semaine de septembre, au moment où les bassins seront vidés conformément à la procédure d'entretien annuelle.

Une réflexion menée pour avoir un suivi en temps réel depuis chez vous des disponibilités d'accès à l'Espace nautique

Le Grand Chalon travaille ardemment à la mise en place d'un outil technique permettant depuis chez vous à partir du site internet du Grand Chalon, d'avoir un suivi en temps réel des capacités d'accueil de l'Espace Nautique.

En attendant, réouverture dès demain de l'Espace Nautique aux horaires habituels.

Laurent Guillaumé