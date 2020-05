Le plus grand papillon d'Europe observé à Mercurey

La nature a réservé une jolie rencontre ce jour.

En l'espace de quelques jours, ce sont plusieurs signalements qui ont été effectués sur la côte chalonnaise. Ce vendredi, l'un d'entre eux a pu être observé de près du côté de Mercurey. Le Grand Paon de Nuit est le papillon le plus grand en Europe. D'une envergure allant jusqu'à 15 centimètres, son observation est toujours un moment unique, d'autant plus que l'espérance de vie d'un tel papillon ne dépasse pas quelques jours. Le mâle n'existant que pour se reproduire et mourant de sa belle mort, n'étant même pas en capacité de s'alimenter. Jolie rencontre en ces temps de confinement !

L.G