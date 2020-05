Merci à Dédé la couturière ...

Le clin d'oeil du jour.

Elle n'aime pas les honneurs et pourtant son initiative est à saluer. Depuis des semaines, Dédé, habitante des Cèdres à Mercurey, mobilise son énergie à coudre des masques. Et elle ne ménage pas sa peine Dédé au regard du nombre de masques produits de ses petites mains. Ce dimanche, à l'occasion de la désormais traditionnelle livraison de fruits et légumes dans le quartier, c'est tout naturellement qu'elle a proposé ses masques à toutes celles et ceux présents. Une initiative qui méritait de mettre Dédé à l'honneur. Bravo encore !

L.G