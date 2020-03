En quelques heures, 8 m3 de saloperies ramassées en Saône à Gergy

Une petite cinquantaine de bénévoles s'est mobilisée.

Cette opération d’envergure nationale initiée par la Fondation pour la protection des habitats et de la faune sauvage vise à rassembler un maximum de personnes le 1er samedi de mars, lors d’une matinée, pour nettoyer les berges des fleuves et rivières de France.

En Saône-et-Loire, ce sont les chasseurs et les pêcheurs (fédérations départementales et associations locales) qui s’associent pour relayer l’opération « Fleuves et rivières propres » sur 4 cours d’eau.

Cette année l'AAPPMA "LA PERCHE" de GERGY s'est associée à cette opération en étant point de collecte.

Ce sont 45 personnes jeunes et moins jeunes qui sont venus récupérer les divers détritus sur les berges de la Saône ainsi que le long des routes de la commune de GERGY, VERJUX et DAMEREY.

Parmi les bénévoles on a pu voir entre autre un groupe de 6 jeunes de 14 à 16 ans accompagnés par une éducatrice de la maison d'enfants La Roche Fleurie Chalon sur Saône.

Après 3 heures de collecte, ont été ramassés environ 8 m3 de bouteilles en verre ou en plastique, des sacs, des tables à repasser des pneus et d'autres objets insolites.

Merci à tous pour cette matinée de bénévolat malheureusement nécessaire.