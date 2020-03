Sylvain DUMAS et la liste « Réussir Farges Ensemble » remercient les fargeoises et les fargeois pour leurs suffrages et leur soutien de dimanche dernier. En effet, ils se sont déplacés à plus de 50% dans le contexte actuel alors qu’il n’y avait qu’une seule liste.

Le conseil municipal d’installation avec l’élection du Maire et des Adjoints se déroulera vendredi 20 mars à 18h30 à huis clos.

Dans cette période inédite, alors que chacun est confiné chez soi, il convient de se mobiliser afin de ne laisser personne dans l’indifférence. La commune de Farges-lès-Chalon propose à ses habitants de créer une chaîne de solidarité. Certains ont des besoins ; d’autres peuvent offrir leurs services ; nous les mettrons en relation. Et ceci dans le plus strict respect des consignes sanitaires données par le gouvernement.

Vous êtes âgé, isolé, vous avez besoin d’être ravitaillé en courses ou bien d’être conduit chez un médecin ou d’un autre service ? Contactez-nous (si nous ne vous avons pas appelé).

A l’inverse, vous avez un peu de temps ou vous allez faire vos courses et cela ne vous dérange pas de ramener celles de votre voisine ? Contactez-nous.

Pour cela une adresse mail : [email protected] ou bien le téléphone : 03.85.43.46.12 (9h-12h & 14h-17h, sauf le mercredi matin).

Pour que ce confinement chez soi ne soit pas un repli sur soi.