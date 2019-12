GREVE DU 5 DECEMBRE - Le syndicat multipro des retraités du chalonnais appelle tous les retraités à la mobilisation

Le syndicat multipro des retraités du chalonnais appelle TOUS et TOUTESles retraités (es) à la manifestation

Le 5 décembre 2019, rassemblement à 14h maison des syndicats Pour exiger le retrait du projet de REFORME des RETRAITES

Contrairement à ce qui est largement diffusé par les médias, les retraités actuels seront aussi les victimes de la réforme des retraites voulu par E.Macron.

Il y a 74 ans, les ordonnances promulguant les champs d’application de la Sécurité Sociale étaient votées par le gouvernement.

Le principal bâtisseur de cette formidable avancée sociale, Ambroise Croizat Ministre communiste du travail et haut dirigeant de la CGT voulait « en finir avec la souffrance et l’exclusion, vivre sans l’angoise du lendemain, de la maladie, de la retraite ou de l’accident du travail, en cotisant selon ses moyens et en recevant selon ses besoins ».

Aujourd’hui, E.Macron et le MEDEF ont pour objectif de casser ce système unique au monde au nom de la soit disant égalité de traitement, en fait nous ramener plus de 75 ans en arrière.

Sur quelles base, nous retraités, seront nous touchés ?

Le gouvernement a affiché la couleur : la part de la richesse consacrée aux retraites restera bloquée sous le seuil des 14 % du PIB (produit intérieur brut).

Conséquences : avec de plus en plus de retraités dans les années à venir, il faudra se partager le même gâteau, les parts seront donc plus petites pour chacun.

Le niveau de pension deviendrait la valeur d’ajustement de l’équilibre budgétaire du régime universel par point, c’est le ministère de l’économie qui aura la main pour réduire le montant des pensions et le nombre de bénéficiaires.

Jean Paul Delevoye bâti un système dans lequel tout déséquilibre financier sera désormais proscrit, c’est la fameuse « règle d’or » qui va piloter le nouveau système en lui interdisant tout déficit.

Les retraités n’ont pas d’autres choix : se mobiliser, manifester, exiger une autre politique.

La CGT revendique :

- L’annulation de la hausse de la CSG pour tous.

- De mettre fin au gel des pensions.

- Une revalorisation importante des pensions.

- Le maintien du pouvoir d’achat par une augmentation des pensions au-delà du coût de la vie, avec un retour sur l’indexation des salaires.

- Le rétablissement de la 1/2 part pour les veuves et veufs et le retour à l’exonération de la majoration familiale.

- De véritables moyens humains et financiers pour les EHPAD.

Les moyens existent pour satisfaire ces revendications, maintenir le régime de retraite actuel et de sérieusement l’améliorer en mettant fin aux exonérations de cotisations sociales ce qui rapporterait 20 milliards d’euros, en taxant les profits financiers soit 30 milliards d’euros et en augmentant les recettes de la Sécurité Sociale.