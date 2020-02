La section PCF du Grand Chalon appelle au soutien des 3 délégués syndicaux de Verallia

La section PCF du Grand Chalon soutient les 3 délégués syndicaux de Verallia (ex:Saint-Gobain) mis à pied à titre conservatoire, sans salaire depuis jeudi 9 janvier, et menacés de licenciement pour avoir alerté des risques sanitaires encourus par les salariés et la population environnante.

Cette condamnation est à l’image du contexte général de répression syndicale et illustre les logiques mises en place :

par la réduction des moyens visant à défendre et protéger les salariés, conséquences des lois Travail El Khomri et des ordonnances Macron avec la fusion des instances représentatives des personnels.

En ne protégeant pas les lanceurs d’alerte agissant par principe de précaution dans le cadre de leur mandat de représentant du personnel.

en privilégiant systématiquement la loi du profit sur la santé des travailleurs et de la population Elle appelle la population de l’agglomération à exprimer sa solidarité avec les 3 représentants syndicaux et son indignation vis-à-vis du comportement de la direction de Verallia.