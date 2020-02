Soirée des vœux et des partenaires du RTC (Rugby Tango Chalonnais) au Domaine Deliance : Un club tourné vers le futur !

Une centaine de personnes présentes à l’événement dont de nombreuses personnalités politiques et sportives !

Le rugby chalonnais revient de loin ! Il y a 3 ans, peu aurait pensé à la survie du club. Pourtant les personnes nommées à la tête de ce sport qui s’inscrit dans l’encrage historique de la ville depuis 120 ans ont prouvé à tous que lorsque les clefs d’un club sont confiées à des hommes et à des femmes de qualité qui s’inscrivent dans les valeurs sportives, des valeurs de stratégies et d’objectifs calculés le tout sans mettre la charrue avant les bœufs, ce club peut non seulement évoluer très vite mais aussi retrouver ses vraies couleurs et de sa superbe. C’est ce qui se passe aujourd’hui au RTC grâce à son président et toute l’équipe qui l’accompagne.

Retour sur la cérémonie des vœux et la soirée partenaires organisées par ce club de rugby chalonnais.

Lundi, à partir de 19 heures, se déroulaient dans la cuverie du Domaine DELIANCE 24 Rue du Buet, à Dracy-le-Fort, la cérémonie des vœux et soirée partenaires du RTC en présence de nombreux élus (Sébastien Martin, Président du Grand chalon, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Olivier Grosjean, Maire de Dracy-le-Fort, Dominique Melin, Vice-présidente en charge des équipements sportifs d’intérêts communautaires et du soutien aux activités sportives, charge de la vie dans les quartiers, Philippe Finas, Adjoint aux sports, Pierre Carlot, Délégué aux Sports, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux relations avec le monde Culturel sportif…) mais aussi du monde sportif, (Jean François Contant, Président de la Ligue de Rugby de Bourgogne Franche-Comté, Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S, Jean Luc Durand, Membre de l’O.M.S…).

Pour le Rugby Tango Chalonnais, actuellement les feux sont aux verts et Bernard Lecuelle, son Président, assisté de Jean Yves Mazué, chargé de la commission partenaires, des entraineurs, du staff, des dirigeants, et bénévoles, de quelques joueurs des équipes séniors, de sympathisants et de leurs partenaires, ont hissé haut les couleurs du club de rugby chalonnais lors de cette belle réception.

Lors de cette soirée le RTC n’a pas hésité à récompenser par de nombreux cadeaux leurs hôtes qui composent le Domaine Deliance, exploité actuellement par la 3ème génération de la famille : Perrine, Guillaume, Julien et Lionel, un domaine qui s’étend sur 17 hectares dont 8 sur Givry.

De nombreux discours étaient prononcés également dont voici quelques extraits :

Bernard Lecuelle : « Je remercie le Domaine Deliance qui nous accueille et qui nous suit depuis 2016 tout comme je remercie aussi tous les officiels, partenaires et vous tous de votre présence. Quand on s’était vu au mois d’octobre 2019, c’était un peu compliqué de faire une vraie soirée partenaires car on était sur 2 défaites pour 1 victoire et on était un petit peu dans le dur. Là, c’est un petit peu plus simple au lendemain d’une victoire où il y avait plus de 1000 personnes au stade[…] Ce que je retiens, c’est la victoire mais surtout cette image à la fin du match, où le cercle des joueurs a été élargi par des gamins de l’école de rugby qui les avaient rejoint, des moins de 6 ans, des ramasseurs de balles, des juniors, des cadets et c’est vrai que cette image là depuis 2016 où on a créé ce club, c’est un peu ce que l’on veut voir au RTC. C'est-à-dire l’unité du club qui ne soit pas que sur l’équipe 1 mais qui soit bien partagée entre toutes les catégories et les responsabilités de chacun. D’ailleurs, ce soir nous avons ici les bénévoles que l’on tient à inviter régulièrement lors de nos soirées partenaires tout comme les dirigeants, le staff et quelques joueurs qui nous représentent. C’est cela notre singularité et notre ligne de conduite que l’on tien depuis notre créations en 2016. Mais il faut bien voir aussi que cela à bien pris parce que l’on était sur une terre de rugby à Chalon et on n’est pas partis de rien […] On a surtout un principe de base, c’est de respecter les femmes et les hommes qui s’engagent avec nous, les joueurs, les dirigeants, les partenaires […] Le RTC s’inscrit sur un temps long pour son avenir, quelque chose de structurant qui pourra tous vous séduire et vous amener à nous suivre : vous officiels, vous sportifs, vous, autorités de la ville, vous, partenaires, pour arriver ensemble à construire un club qui durera et qui ne reniera pas ses principes du début. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2020 et venez nous voir souvent nous serons très content de vous avoir ! ».

Jean Yves Mazué, chargé des partenaires au sein du club du RTC : « Le rugby est une grande famille et cela s’est vérifié avec la journée de dimanche et celle que l’on vit ce soir. Nous étions dimanche plus de 160 personnes au repas d’avant match avec une centaine de partenaires présents à table que je voudrais remercier. En plus, on a eu la victoire du match donc merci à l’équipe sénior […] Je voulais remercier tous les partenaires présents ce soir et vous dire simplement que sans partenaires, nous, on n’existerait pas. Alors merci pour ce que vous faites et on va continuer d’essayer de grandir ensemble. Merci à vous tous ! […] ».

Sébastien Martin: « Je voudrais vraiment saluer ce que vient de dire votre président. D’abord, cette soirée, elle symbolise le sérieux de la démarche et le Maire de Chalon comme moi-même, toutes les collectivités comme tous les partenaires, nous avons besoin de savoir où l’on met les pieds. Car au-delà de la passion que l’on peut avoir pour le club, pour le rugby, au-delà de l’encrage historique car Chalon est une terre de rugby et elle a vocation à le rester car c’est notre histoire, et bien au-delà de tout cela, quand on décide de faire partie du club des partenaires, je crois que c’est aussi parce que l’on fait confiance aux gens qui ont décidé de prendre les rênes du club. Sincèrement, Président, en 3 ans, vous avez fait un super travail de structuration des choses, de stratégies claires, de définitions d’objectifs raisonnables et surtout tissés et c’est je crois ce qui fait aujourd’hui l’image de marque et surtout la signature du club. Le sérieux dans les objectifs et les moyens que l’on se donne pour réaliser une feuille de route qui est claire ! […] 3 ans après l’accident qui s’est passé et où on avait tous le droit d’être inquiets, et bien moi, je suis 3 ans après, honnêtement très rassuré par ce qui est fait. Très rassuré par le sérieux qui est mis en place, très rassuré parce que vous venez de le dire président, on a quelque chose qui tient vraiment la route. Alors je vous le dis, si la stratégie nous emmène là où elle doit nous emmener, le Grand Chalon sera au rendez-vous. Merci et bonne année à tous ! ».

Gilles Platret : « Ce qui revient dans les propos de tous et je pense que les Chefs d’entreprises qui sont ici y seront sensibles, c’est le mot valeur. On est pas dans une démarche mercantile, on n’est pas dans une démarche précipitée, on n’est pas dans de la gagne à tout prix même si c’est quelque chose qui est recherchée à la fin des fins, on est dans un système de valeurs et il me semble que c’est assez conforme à l’esprit de ce sport […] Depuis 3 ans, ce club s’est installé sur des vraies valeurs, des valeurs de transmission, des valeurs d’éducation, des valeurs du rugby et cela a fonctionné parce que cela a été fait avec sérieux et ça continu de l’être.[…] Notre point de rencontre ce soir mesdames et messieurs les Chefs d’entreprises, c’est que ce club du rugby chalonnais ne peut pas tourner qu’avec un seul côté de la balance car l’argent public ne peut pas suffire, s’il n’y a pas votre soutien à vous, et bien cela ne peut pas fonctionner et c’est comme ça pour beaucoup et beaucoup de clubs. […] On a envie tous de soutenir ce club parce qu’il porte des valeurs qui nous vont bien.[…] C’est d’ailleurs ce signe là qui s’est inscrit dans le ciel hier après votre brillante victoire, un orange magnifique ! Et bien ce signe là, il est le vôtre, vous le portez, vous remontez et tous, privés comme publics, on sera à vos côtés. Bonne année et bonne soirée à tous ! ».

JeanFrançois Contant : « Le rugby, c’est une histoire de famille aussi bien ici que sur les terrains. […] Moi, je suis très heureux de cette soirée familiale parce que Chalon, c’est l’Obélisque, la place et la Cathédrale Saint Vincent, Nicéphore Niepce, le carnaval, Chalon dans la Rue… mais c’est aussi le rugby, parce que le rugby fait aussi partie de tout cela ! Il fait partie de cette histoire et quand on a relevé les manches avec Bernard et d’autres, c’était pour cela, pour garder 120 ans d’histoire de rugby à Chalon car Chalon est une terre de rugby. A cette époque, il fallait donc sauver les jeunes, c’est ce que l’on a fait et Bernard a fait ensuite ce qu’il fallait avec son équipe fanion. C’est pour cela que l’on est très fiers d’être ici ce soir et comme il l’a dit, avant tout il faut des bénévoles, des institutions et des partenaires qui vous aident, parce que sans, on ne peut rien faire. Donc c’est très bien de voir ce soir tout un flot de partenaires anciens et nouveaux dans cette grande famille du rugby à Chalon. Le RTC, il est vital non pas que pour Chalon, il est aussi vital pour la Bourgogne Franche-Comté car nous avons besoin de trouver ici des jeunes dans les plus hauts niveaux et dans l’élite. […] Je suis content d’être ici parmi vous et je serais là le jour où vous monterez en fédéral 2. Tous mes vœux à vous tous et bonne soirée ! ».

Dans une très grande convivialité la soirée se terminait par le verre de l’amitié offert par le Domaine Deliance et un somptueux buffet du restaurant les Charmilles de Jean Philippe Anciaux, partenaire du club.

Prochaines rencontres du RTC à Chalon : Le 26/01 contre Vezoul et le 23 février contre Chagny

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B