A Saint-Marcel, l’atelier des fées a été transformé en « Village des Créateurs ».

C’est un nouveau concept que Leslie Saada a décidé d’installer en lieu et place de l’atelier des fées ouvert depuis 15 ans dans l’ancien cinéma de Saint-Marcel : Le Village des Créateurs.

Un concept écoresponsable puisque seuls les artisans créateurs locaux privilégiant les circuits courts y ont leur place. L’idée de Leslie étant de donner le jour à un commerce d’hyperproximité sans aucun produits neufs : éviter le gâchis en créant de beaux objets avec des produits recyclés et locaux c’est possible !



Créations de Christelle, artiste peintre entre-autre

9 créateurs sont à ce jour installés au Village des Créateurs. Chacun d’entre eux loue une petite parcelle des 300 m2 de l’ancien cinéma de Saint-Marcel, 12 rue Philibert-Flatot et récolte à 100% le fruit de ses ventes. Un véritable coup de pouce que Leslie Saada a souhaité donner aux artisans partageant sa philosophie.



Créations de Dan, l’artisan de la bricole

Vendredi 11 septembre dernier, l’inauguration du Village des Créateurs a eu lieu. Les invités venus en nombre ont pu apprécier le savoir-faire et les réalisations des 9 exposants : meubles transformés, relookés ou réparés, chaussures relookées, sculptures en terre, objets fabriqués avec des branchages, fauteuils et chaises restaurés, mobilier en bois et métal, peintures, objets de déco réalisés en 3D à base de matières premières recyclées, couronnes florales et autres objets floraux… mais également vêtements de 2nde main, draps anciens en lin… livres d’occasion…



Les 9 artisans du Village des Créateurs, 12 rue Philibert-Flatot à Saint-Marcel vous accueillent du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30.



Chaussures relookées par Jean-François

Très prochainement, des producteurs locaux (fabricants de miel, confitures… cultivateurs de fruits et légumes bio) viendront rejoindre les artisans créateurs au Village des Créateurs.

Si vous êtes producteur local et adepte du concept : n’hésitez pas à contacter Leslie au 06 75 69 54 93 ou par mail [email protected]



Vincent et Karim : Ateliers MK3D, design et impression numérique 3D écoresponsable.



Sandrine Clopin : peintures à l’huile et sculptures en terre.



Christelle : responsable de l’atelier et artiste peintre accompagnée de son mari Patrick, sur la photo.



Agathe : artiste en fleurs séchées (couronnes, bouquets, bracelets et accessoires), Les créations bourguignonnes.



Patrick Chopard au centre sur la photo : Fer Renover, créateur de mobilier en métal et en bois.



Emmanuelle Fèvre : sculpture d’objets de déco et bijoux à base de branches ramassées en forêt. Danseuse et créatrice de spectacles pluridisciplinaires.



Jean-François Plissonnier accompagné de son épouse Karine sur la photo : Le bar à cirage, Le soulier patine de Bourgogne Marc Antoine.



Christelle Parizel : Chaiz’elle tapissière décoratrice, restauration de sièges en tout genre.



Leslie et Hacène Saada, initiateurs du Village des Créateurs



Vêtements et accessoires de 2nde main







CJ