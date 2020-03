Réaction de la CPME à l’intervention du Président de la République

Le Président de la république a décrété la « mobilisation générale économique » face à la pandémie de covid-19. Il s’est notamment engagé à « combattre la peur de la faillite » et à « défendre les entreprises de toutes tailles y compris les indépendants ». Pour ce faire, le chef de l’Etat a répété à plusieurs reprises : « quoi qu’il en coûte ».



« Il est effectivement impératif que les mesures de soutien soient immédiates et massives, confirme le Président de la CPME de Saône et Loire Thierry BUATOIS. Le chômage partiel, sans coût résiduel pour l’employeur, doit en être la pierre angulaire pour éviter un tsunami de licenciements économiques. Quant au report sans justification des cotisations et d’impôts dus en mars, il ne sera véritablement efficace que si l’administration va vers nos entreprises pour leur proposer ».

« Enfin, précise-t-il, si nous ne nous prononçons pas sur l’opportunité de mesures sanitaires de fermetures de crèches, d’écoles et d’universités, nous craignons que cela ne vienne désorganiser le fonctionnement des entreprises et poser de nombreux problèmes aux salariés concernés. Il est donc important de connaître le plus rapidement possible la durée d’application de cette mesure ».