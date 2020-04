Quand un papi de 80 ans veut aider un autre papi de 95 ans, il écope d'un PV

Coup de gueule d'une fidèle d'Info-Chalon

Mercredi 8 avril 2020, un gendarme de la brigade de Montret se trouve sur la place de Simard. Vient à passer M. G. retraité de 80 ans habitant Simard, qui veut porter assistance et dépanner son ami, M. P. retraité de 95 ans, habitant également Simard dans une propriété isolée et loin des commodités. Ce faisant, M. G. muni de son ausweiss dûment complété, explique au gendarme qu'il va porter assistance à son ami M. G. en lui livrant une douzaine d'oeufs (de ferme) 2 salades (du jardin) et tondre sa pelouse (qui en a bien besoin). Hélàs, hélàs, pour notre papi octogénaire ; son crime était de vouloir joindre la livraison des vivres au dépannage avec sa remorque chargée d'une tondeuse. Ce faisant, le gendarme n'a retenu que la tondeuse et non la livraison des courses pour verbaliser, considérant que ce service n'était pas vital pour le nonagénaire...Dont acte.