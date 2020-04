Un pas en avant, trois pas en arrière... au lieu de temporiser, le gouvernement amorce l'idée d'un déconfinement.

«Il est probable que nous ne nous acheminons pas vers un déconfinement général et absolu, en une fois, partout et pour tout le monde», a déclaré le chef du gouvernement, annonçant qu’une «stratégie de déconfinement» pourra être présentée «dans les jours, la semaine» à venir. Celle-ci sera «discutée», a promis Philippe, et prendra en compte «les impératifs de santé».

