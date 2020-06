La crise sanitaire a confronté et confronte encore les Français·e·s à des conditions de vie inhabituelles.

De fait, elle permet de se mieux représenter et de comprendre ce que vivent la plupart des personnes en situation de handicap et leurs proches habituellement, en dehors de toute crise sanitaire. Ce confinement subi par toutes et tous fait écho à leur quotidien et aux difficultés habituelles qu’elles rencontrent.

Avec la campagne “Maintenant vous savez”, APF France handicap souhaite sensibiliser le grand public et l’appelle à s’engager à ses côtés.

Parce que le confinement ne s’arrête pas pour une majorité de personnes en situation de handicap, APF France handicap invite le grand public à s’engager pour bâtir un monde qui ne laisse personne de côté.

“ Maintenant vous savez ” : confiné ou pas, le quotidien d’une personne en situation de handicap ne change pas