Le Prix cycliste de Chalon sur Saône annulé

Il devait se tenir ce 6 septembre.

COMMUNIQUÉ



Les conditions techniques en matière de sécurité n'étant pas totalement réunies, et l'évolution de la situation sanitaire et épidémique ne permettant pas d'envisager, l'organisation d'une manifestation sans risque, l'Union Vélocipédique Chalonnaise décide d'annuler le Prix Cycliste de la Ville de Chalon prévue le dimanche 6 septembre 2020.

L'UV Chalon remercie les services municipaux, les arbitres et les dirigeants qui ont œuvré jusqu'à ces dernières heures, pour éviter cette décision . L'UV Chalon donne rendez-vous à tous les passionnés et amateurs de cyclisme pour la saison 2021 avec l'espoir de pouvoir établir un nouveau calendrier complet de manifestations cyclistes.



Pour le bureau de l'UVC,

Dominique Bruillot, président

Lucien Matron , secrétaire