Deux séances découvertes Ultimate freesbe annoncées à Chalon sur Saône

Deux entraînements découverte, ouverts à toutes et tous à partir de 12 ans auront lieu le mardi 15 septembre de 18h30 à 20h30 à la prairie saint nicolas et le jeudi 17 septembre de 20h à 22h au COSEC Nord.

L'ultimate frisbee est un sport collectif, mixte et sans contact. L'objectif est de faire progresser le frisbee par un système de passes pour l'attraper dans la zone d'en-but adverse. Dynamique et convivial, ce sport prône également le fair-play en étant auto-arbitré et en attribuant un score de fair-play pour chaque équipe.