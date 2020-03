Du fait du report de l'installation du nouveau conseil municipal, Francis DEBRAS et l'ancienne équipe municipale gèrent toujours les affaires courantes.

Une permanence internet et téléphonique a été mise en place : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

- 03 85 44 21 70

- [email protected]