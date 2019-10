Samedi 14 décembre concert de Noël du Rotary Chalon Saint-Vincent avec Do Mi Sol

Les rotariens de Chalon Saint-Vincent vous donnent rendez-vous le 14 décembre à Fontaines pour leur traditionnel concert de Noël.

Il n’est pas trop tôt pour noter d’ores et déjà sur votre agenda la date du concert que le rotary-club Chalon Saint-Vincent organise à l’occasion de Noël. Il aura lieu samedi 14 décembre à 20 heures, à la salle Saint-Hilaire, à Fontaines, et une fois encore l’invitée sera la chorale châtenoyenne Do Mi Sol, dirigée par sa cheffe de chœur Isabelle Laval, assistée par Valérie Simonet. L’accompagnement étant toujours assuré par le talentueux pianiste Lucjan Kirszling. On ne présente plus l’ensemble composé des enfants de l’atelier « chant » et des adultes de la chorale proprement dite. Depuis longtemps sa renommée a dépassé les limites du Grand Chalon.

Do Mi Sol chantera à nouveau au profit d’Ecoute et Soutien, association qui apporte aide et réconfort aux enfants hospitalisés dans les services pédiatrie et néonatologie et aux urgences du centre hospitalier William-Morey de Chalon ainsi qu’à leurs familles.

A quelques jours de Noël, une surprise attendra petits et grands. Mais chut... Entrée : 10 €. Gratuit pour les moins de 15 ans accompagnés. Billetterie sur place à partir de 19 heures. Buvette et vente de pâtisseries à l’entracte.

Gabriel-Henri THEULOT