Sylvie Paulet, coach et accompagnatrice du changement de vie et scolaire

Sylvie Paulet vient de s’installer, chez elle, au 32 de la rue Fructidor afin de mieux accompagner toute personne qui désire changer, améliorer sa vie, évoluer ou résoudre une difficulté.

Fini les bureaux partagés, Sylvie Paulet peut dorénavant recevoir à son cabinet du 32 rue Fructidor à Chalon-sur-Saône. Une option qui lui permet d’être encore mieux à l’écoute des personnes qui prennent rendez-vous avec elle afin de résoudre certaines problématiques pouvant être liées au stress et redonner des relations interpersonnelles; à la peur, colère, tristesse tout en redonnant confiance ou affirmation de soi; pour avoir de la motivation lors de la préparation d’un examen ou d’un entretien; d’apprendre à apprendre dans une meilleure communication ou encore autour d’un projet de vie en harmonisant sa vie pro avec sa vie perso. Mais aussi d’autres problématiques qui peuvent être étudiées avec Sylvie Paulet, l’accompagnatrice, et l’accompagné afin de trouver une solution.

Une séance gratuite est offerte à la personne afin de lui permettre de tester et éventuellement se diriger, sur plusieurs séances, sachant qu’avec trois séances un point est fait de la situation.

Un accompagnement, car ce terme est celui qu’il faut employer, pour permettre tout changement de vie y compris pour le scolaire. Ce qui veut dire que toute personne désirant avoir un changement dans sa vie, l’améliorer, lui donner une évolution ou en résoudre une difficulté, voir franchir un cap difficile, peut trouver cette aide par un accompagnement personnalisé, sans aucun jugement et le tout dans la bienveillance et l’écoute.

Un vrai travail de coach professionnel de vie et scolaire, un conseiller en psychologie que l’on peut qualifier de comportementaliste pour lequel Sylvie Paulet s’est formée et a obtenu un Diplôme Universitaire à Dijon, formée également en analyse traditionnelle et en pédagogie des émotions et pratique de l’EFT, ce qui donne ainsi toute la valeur très professionnelle de cette démarche d’accompagnement de changement de vie et scolaire.

JC Reynaud

Pour contacter Sylvie Paulet :

Par téléphone au 07 68 62 65 09

Par mail sylvie@esc-coaching.fr

Lieux de rendez-vous : 32 rue Fructidor à Chalon-sur-Saone

ou à son domicile de St Martin-en-Bresse ou par Skype