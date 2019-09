Changement de lieu pour le relais Calmos 2019

A l’occasion du SuperBike 2019 qui aura lieu à Magny-Cours les 27, 28 et 29 septembre, l’antenne de Saône et Loire de la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC 71) organise un RELAIS MOTARDS CALMOS.

Les membres de la FFMC 71 vous attendront tout au long de ces trois jours sur le site de l’INTERMARCHE, zone artisanale Bellevue, route de Château-Chinon, à côté de la station essence.

Suite au refus de la mairie d’Autun de nous octroyer en 2019 une subvention pour cette opération de sécurité routière, comme cela se faisait depuis plusieurs années sur le parking de la gare, nous avons été contraints à rechercher un autre lieu et d’autres partenaires.

Grâce à l’engagement et l’enthousiasme du directeur de l’INTERMARCHE, M. Boulanger, lorsque nous lui avons proposé cette initiative, ce RELAIS MOTARDS CALMOS pourra se tenir pour assurer cette opération dans le cadre des Grands Evènements Motards et permettre aux motard(e)s d’avoir une halte sur leur trajet dans un cadre et une ambiance de convivialité et de solidarité motarde.