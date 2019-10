L'Association des Amis du Parc Naturel Régional de Bresse est née

Au lendemain de la réunion constitutive de l’association « Les amis du parc naturel régional de Bresse », qui s’est tenue au Café de l’Hôtel de ville à Louhans, la composition du conseil d’administration est la suivante. L’élection du bureau et du (de la) président(e) aura lieu lors de prochaine réunion fixée le vendredi 8 novembre à 19 heures à Sagy (salle à définir).

Les statuts de l'Association

Le 17 juin 2019, le Syndicat mixte de la Bresse bourguignonne a décidé l’étude d’un projet de parc naturel régional de Bresse. Considérant que cette décision répond à la situation de la Bresse et aux perspectives de son évolution future, des personnes attachées à ce territoire en raison de ses richesses patrimoniales, naturelles et culturelles, à la qualité de ses paysages et à son intégration dans une économie à la fois dynamique et durable, décident de se réunir afin de constituer une association dans le but, d’une part, de soutenir et enrichir le processus de création du parc, d’autre part, d’accompagner et valoriser les actions de celui-ci.

Depuis quelques années, l’évolution des espaces ruraux conduit à de nouvelles pratiques, qui encouragent la protection du patrimoine naturel et culturel. Parmi ces pratiques, le tourisme et les loisirs devront concilier des activités économes en énergie fossile et en ressources naturelles tout en préservant le patrimoine.

L’institution des parcs naturels régionaux présente à cet égard des atouts attestés par sa réussite depuis plus de cinquante ans d’existence. Son processus de création est à la fois décentralisé et participatif, associant élus et population locale. Son fonctionnement est confié à un syndicat mixte dirigé par des élus locaux. Elle existe à travers un document – sa charte – qui organise et garantit un développement et un aménagement du territoire cohérents et harmonieux. Elle ne dépossède pas les communes de leurs compétences et prend en compte les acteurs, les habitants et l’espace dans lequel ils évoluent. Un PNR apporte une ingénierie territoriale (administrative et financière) développée, solide (moyens humains, outils…) : mise en œuvre par une équipe pluridisciplinaire composée de personnels techniques, scientifiques et administratifs réalisant les actions décidées par les élus.

La Bresse présente toutes les caractéristiques requises par la loi. Territoire à dominante rurale et agricole, doté d’infrastructures et de zones d’activités économiques, d’un environnement naturel riche (prairies alluviales, massifs boisés, étangs), d’un patrimoine culturel à sauvegarder et à valoriser, d’une économie diversifiée et de qualité, la Bresse se doit de préserver son authenticité. Pour affronter les défis inhérents à une économie de plus en plus ouverte aux influences extérieures, le parc naturel régional, instrument intelligent, est le plus adapté des outils actuels d’aménagement du territoire.

Consciente de l’enjeu, l’association « Les amis du parc naturel régional de Bresse » se propose d’apporter son soutien au projet en manifestant auprès des élus et du public, l’adhésion des citoyens et des acteurs du territoire et en apportant sa contribution aux études, aux travaux d’analyse et à l’information.

Les membres du Conseil d’administration : Laurence JANIN-FRANSQUIN, Dominique RIVIERE, Pascale HENDRIKX, Pierre LONJARET, Patrick JANIN, Alain CORDIER, Annie PERNELLE, Annie BLETON-RUGET, Michel DEBOST, Joël CHATOT, Jean-Christophe ROUX, Anton ANDERMATT, Jean UNTERMAIER, David MICHELIN.