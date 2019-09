Le succès au rendez-vous du 32e Challenge de l’Aviron

Chapô : Venus de Chalon et du Grand Chalon 328 rameurs et rameuses ont participé à la base nautique Adrien Hardy, par ce beau dimanche d’été, à la 32e édition du Challenge de l’Aviron. Le retour en images d'info-chalon.com

Au fil des ans le Challenge de l’Aviron est devenu un rendez-vous incontournable de la vie chalonnaise. Programmé normalement le troisième dimanche de septembre, il constitue « une journée de grande convivialité et de franche rigolade », pour reprendre les dires de Sébastien Martin, président du Grand Chalon, présent à la remise des prix de la 32e édition, qui s’est déroulé ce dimanche. Le Challenge de l’Aviron est organisé par le Cercle de l’Aviron de Chalon et Gilles Platret, également présent à la lecture du palmarès, n’a pas manqué de remercier le club cher au président Sidney Chouraqui de mettre en valeur la Saône avec pareil événement et de donner une belle image de notre ville. Le maire de Chalon s’est plu aussi à souligner « la bonne humeur » qui a régné tout au long de la journée.

Avec en lice sur la Saône 82 bateaux, à savoir 19 équipages féminins, 22 équipages mixtes et 41 équipages masculins, 2019 aura été un grand millésime, même si cette année le record de participation n’a pas été battu. 328 rameurs et rameuses qui en cet avant-dernier dimanche d’été ont bénéficié de conditions idéales. « Il n’y a pas un brin de vent » confiait en milieu de matinée Maurice Coupat, qui assurait le commentaire de la compétition avec son talent habituel.



Les Chalonnais Volants, Seva One et Golden Hind...



Chez les messieurs les Chalonnais Volants ont volé sur la Saône et ont survolé les deux manches, laissant au final à plus de 9 secondes les représentants de Chalon Energie 1. Chez les dames la victoire est revenue à Seva One, qui a su préserver l’important avantage acquis dans la première manche pour l’emporter sur les redoutables rameuses de Boxing Boat. Enfin en catégorie mixte le bateau Golden Hind, tel autrefois le galion du corsaire anglais Francis Drake, a fait montre de rapidité dans la seconde manche pour s’adjuger un beau succès, en devançant finalement de plus de 9 secondes les Dadacaso. A noter que l’ensemble des participants a pu s’initier au maniement des rames au cours des trois séances d’entraînement prévues à cet effet

En préambule à la remise des prix, à laquelle assistaient également Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon, en charge des équipements sportifs d'intérêts communautaires et du soutien aux activités sportives, et Dominique Rougeron, déléguée aux relations avec le monde culturel et sportif, le président Chouraqui a remercié les nombreux bénévoles présents. Pour assurer la réussite de cet événement attendu par de nombreux habitués, une centaine de bénévoles étaient sur le pont, pour ne pas dire sur le ponton, depuis les premières heures de la matinée. Le C.A.C. est une grand famille et la plupart de ses membres était là.

Avant de se quitter, après ce beau dimanche d’été passé sur et au bord de la Saône, rendez-vous a été pris pour la troisième nuit du rameur qui aura lieu salle Marcel-Sembat le 17 janvier prochain.

Les résultats

Femmes : 1. Seva One (Houda Guilouchi, Delphine D’Ortun, Pascale Thery, Lucile Becker) 4’15’’67, 2. Boxing Boat (Christelle Piquerez, Laurence Bearnais-Barbry, Carole Vernade, Carmen Picard) 4’21’’44, 3. Voyage Enchanté (Marine Paille, Elea Menand, Helen Juppet, Hortense Gerest) 4’24’36.

Mixte : 1. Golden Hind (Elea Menand, Bastien Labails, Raphaël Lieber, Clarice Menand) 3’30’’25, 2. Les Dadacaso (Sonia Moret, Damien Piffard, David Benoit, Carine Borne) 3’39’’64, 3. Rame-Assis (Sébastien Guillot, Anna Guillot, Mohamed Ishak, Charline Frédéric) 3’50’’95.

Hommes : 1. Les Chalonnais Volants (Rodolphe Duroux, Jérémy Wilquin, Philippe Emorine, Antonin Duroux) 3’17’’19, 2. Chalon Energie 1 (Bertrand Lheritier, Fabien Fussi, Fabien Berthoux, Julian Hauert) 3’26’’25, 3. Les Bras Cassés (Julien Dechaume, Pierre-Antoine Perrin, Guillaume Duband, Romain Folléat) 3’27’’19.

Concours de déguisement : 1. JackSaône (Christelle Barbery, Maelle Thévenin, Mehdi Negal, Cyrielle Benifei), 2. Mario Bark (Nicolas Barrillon, Olivier Perraut, Anthony Frost, Nicolas Wackernie), 3. OncoSupercalifragilisticexpialidessius (Rodica Manea, Fabienne Berthelon, Coralie La Magra, Rosinette Renaud Marie).

Gabriel-Henri THEULOT