Les Maranges en dates et en chiffres : en route vers la Saint-Vincent Tournante 2026

Dates clés d’une aventure collective

1989 : Création de l'appellation Maranges, dernière-née des AOC communales de la Côte de Beaune.

1997 : Première Saint-Vincent Tournante organisée dans les Maranges.

2015 : Double reconnaissance historique :

Le vignoble des Maranges devient la pointe sud des Climats de Bourgogne, inscrits à l’UNESCO.

Les Maranges rejoignent officiellement la liste des villages hôtes potentiels de la Saint-Vincent.

2018 : Lancement des premières cuvées collectives, signe d’un renouveau viticole collaboratif.

2023 : Constitution du comité d’organisation et des commissions dédiées à l’événement 2026.

2026 : Retour attendu de la Saint-Vincent dans les Maranges, 29 ans après la première édition locale !



Les Maranges, en chiffres

1 Appellation : Maranges

3 Villages : Cheilly-lès-Maranges, Dezize-lès-Maranges, Sampigny-lès-Maranges

2 Hameaux : Borgy, Mercey

200 ha de vignes plantées, dont 85 ha en 1er cru

7 Premiers crus : La Fussière, Clos de la Fussière, Clos des Loyères, Clos des Rois, Croix Moines, Clos Roussots, Clos de la Boutière

2 cépages : Pinot Noir et Chardonnay

2 couleurs : 90 % rouge, 10 % blanc



Le 4 juillet 2025 : Gardiens des Climats, une célébration universelle

Cette année marque le 10e anniversaire de l’inscription des Climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce label « Valeur Universelle Exceptionnelle » consacre un savoir-faire viticole multiséculaire et un territoire façonné par l’Homme.

Rendez-vous le 4 juillet 2025 à Puligny-Montrachet pour l’événement “Gardiens des Climats” où le comité des Maranges sera présent pour partager l'esprit de fraternité et de transmission propre à la fête.



Une fête intergénérationnelle et collective

Dès 2025, les trois villages que sont Cheilly-lès-Maranges, Dezize-lès-Maranges et Sampigny-lès-Maranges s’activent pour faire de cette édition une réussite. L’événement fédère toutes les générations : les enfants ont été invités à dessiner des scènes autour de la vigne, de la musique et de Saint Vincent. Leurs œuvres illustreront le kit dégustation officiel pour les plus jeunes, preuve que la Saint-Vincent est une affaire de cœur… et de famille.



Une dynamique ancrée dans le territoire

La préparation est portée par un comité d’organisation structuré, épaulé par plusieurs commissions thématiques. Outre l’engagement des bénévoles, les premières cuvées collectives commencent à voir le jour, promesses de dégustations exceptionnelles pour les visiteurs attendus en nombre les 24 et 25 janvier 2026.



