Un nouvel espace de vente BigMat dédié au carrelage et à la menuiserie

l'inauguration a eu lieu jeudi soir…

Ce jeudi soir au 3 rue du Commerce à Chagny avait lieu l’inauguration d’un nouvel espace BigMat. 300 m2 uniquement dédié au carrelage et à la menuiserie. C’est le 2e concept BigMat en carrelage et le 3e en menuiserie de France. Après six mois de travaux, de nombreuses entreprises locales et artisans s’étaient rendus sur place dans ce bel espace de vente. Après la visite des lieux, la soirée s’est terminée autour du buffet et du verre de l’amitié.

Le directeur général est Jérôme Marguier, le président est tout simplement son papa. Jérôme pourra compter sur ses trois experts en la matière, Mariane et Bertrand du côté menuiserie et Julie pour le côté carrelage. Dans la famille Marguier, BigMat c’est une histoire de famille depuis 1983.

Opération Portes Ouvertes chez BigMat, 3 rue du Commerce à Chagny, ce samedi 19 et lundi 21 octobre.

De gauche à droite en regardant la photo : Mariane, Julie, Bertrand et Jérôme