Carton plein samedi pour la 2ème journée socio-culturelle organisée par l'association Diaspora Africaine au Plateau Saint-Jean

Samedi après-midi, l'association Diaspora Africaine organisait sa 2ème journée socio-culturelle au Plateau Saint-Jean. Plus de détails avec Info Chalon.

À partir de 14 heures, samedi, ils étaient nombreux à affluer au Plateau Saint-Jean, situé Rue Salvador Allende, à Chalon-sur-Saône.



En effet, l'association Diaspora Africaine de Bourgogne Franche-Comté (D.A.B.F-C), présidée par Guy Tibé, organisait sa 2ème journée socio-culturelle.



Au cours de cette journée, animation, village associatif, artisanat, ateliers, pétanque et gastronomie mais aussi demi-finale et finale de la coupe d'Afrique de la diaspora étaient proposés.



«C'est très positif et dans la bonne humeur! Niveau sécurité, aucun incident. On espère faire mieux l'année prochaine!», nous dit le président de l'association, satisfait du bon déroulement et du succès de cette journée organisée par D.A.B.F-C.



Parmi les personnalités, étaient notamment présents Adèle Masengo, représentante des femmes au sein de l'association, Jacques Morin, conseiller municipal, Jean-Michel Morandière, président du Comité de bienfaisance du quartier Plateau Saint-Jean, Stephane Lemarié, Stéphane Lemarié, autre personnalité du monde associatif du quartier et David Mayingila, vice-président de D.A.B.F-C, également président d'Afrique Terre des Hommes (ATDH), association qui participait à l'évènement.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati