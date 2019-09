Où étiez-vous ce jeudi en cette chaude soirée à Chalon s/Saône?

beaucoup d'animations étaient proposées…

Il faisait très très chaud ce jeudi soir sur Chalon. Où étiez-vous donc lors de cette soirée? Chez vous devant les ventilateurs, côté port Villiers ou granges Forestier? En tous cas, on peut dire qu'il n'y a pas de quoi s'ennuyer à Chalon en cette fin août. La preuve, côté Port Villiers, bien évidemment les guinguettes avec "Fées" (chansons féériques), ses restaurations, transats et parasols et côté Granges Forestier, la montgolfière de la ville de Chalon pour des vols captifs (une cinquantaine de personnes ont effectué leur envol), la buvette et petite restauration avec le comité de quartier Avenir/Aubépin/Saint-Gobain et pour terminer la soirée, la dernière séance d'un Ciné sous les étoiles avec la projection du film " l'ascension " avec un record à la clé? (les infos et le reportage photos à venir dans nos colonnes).

Vols captifs avec la montgolfière de la Ville de Chalon