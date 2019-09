Ce samedi soir à Chalon : Ils ont eu du mal à quitter le port Villiers!

la réussite était au rendez-vous…

Ce samedi soir au port Villiers à Chalon, c'était la dernière des guinguettes (suite). Ils voulaient prolonger les vacances et la fête le plus longtemps possible, ils sont donc restés jusqu'au dernier moment de la fermeture, ils ne voulaient plus quitter se quitter. Ils étaient si bien! Il faut dire que le menu était copieux, les frères Dupon (jazz manouche) proposaient une prestation de haute volée devant un public nombreux présent sur les marches du port Villiers. L'esplanade était bondée, il faut dire que le pique-nique avait rassemblé plus de 350 personnes. Ils avaient tous apporté de quoi partager et passer un bon moment. Ambiance et convivialité étaient les maitres mots en cette chaude dernière soirée d'août. Ils en redemande déjà! Gilles Platret, maire de Chalon ne pouvait être que très satisfait de cet engouement populaire.