Peu de participants pour le concours de pétanque du comité de quartier Avenir/Aubépin/Saint-Gobain

Et pourtant, Maryline Nutte, la présidente du comité de quartier Avenir/Aubépin/Saint-Gobain et ses bénévoles se donnent de la peine. Ce samedi, ils organisaient un concours de pétanque ouvert à tous. Les participants n'ont pas vraiment répondu présents. Ils n'étaient seulement que six doublettes à s'affronter sur le terrain de l'A.B.P.F., rue du pont de Fer. Celà n'a pas entamé pour autant l'ambiance au sein de l'association. "Nous ne sommes pas découragés pour autant!" souligne Maryline. Il faut dire que ce concours de pétanque était peut-être celui de trop, car plusieurs étaient annoncés, ou pas, aux environs, ce qui a porté préjudice à l'association. Il va falloir que tout le monde se mette au diapason, pour le bon fonctionnement de tous.