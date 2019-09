Succès pour le vide-greniers du comité de bienfaisance de la Citadelle

ce dimanche, place de Beaune à Chalon s/Saône…

Ce dimanche c'était la reprise pour le comité de bienfaisance du quartier de la Citadelle avec son vide-greniers. Ce fut un réel succès pour l'équipe du Président Didier de Carli puisqu'environ 90 exposants s'étaient installés sur la place de Beaune et aux abords. Il faut dire que la météo s'y prêtait, ce n'était pas la chaleur étouffante de la veille, on pouvait respirer et prendre le temps de flâner.