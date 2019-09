L'IFSI Chalon nouvelle génération a fait sa rentrée

Le retour en images d'info-chalon.com au sein de l'institut de soins infirmiers de Chalon sur Saône, désormais situé Avenue Boucicaut.

La peinture est à peine sèche dans les nouveaux locaux accueillant l'IFSI de Chalon sur Saône, désormais avenue Boucicaut, dans une partie de l'immense bâtiment rose du Lycée Nièpce. Une aile totalement dédiée aux quelques 220 élèves formés par l'Institut de Soins Infirmiers. Ce lundi matin, même si tous les travaux ne sont pas encore terminés et que les ouvriers s'employent à les terminer au plus vite, les 65 élèves de première année, ont été accueillis par la direction de l'établissement, les formateurs mais aussi Christine Ungerer - Directrice du groupement hospitalier du territoire nord de la Saône et Loire, Sébastien Martin - Président du Grand Chalon et fidèle de la rentrée étudiante ainsi que Francine Chopard, Conseillère régionale représentant Marie-Guite Dufay, Président du Conseil Régional de Bourgogne-Franche Comté, financeur des travaux réalisés.

C'est donc un nouvel écrin qui est proposé aux 150 élèves en soins infirmiers mais aussi quelques dizaines d'élèves aide-soignant. Tour à tour, les intervenants ont rappelé les taux d'insertion dans la vie professionnelle, soulignant que 100 % des étudiants trouvent du travail en sortant de l'IFSI, tant les besoins en personnel sont importants, dans le public comme dans le privé. A l'issue des trois ans de formation, la plupart des étudiants embarqueront sur le marché du travail même si de plus en plus, certains font le choix de formations complémentaires.

L.G