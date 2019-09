13 nouveaux étudiants chalonnais à l'honneur !

Le clin d'oeil d'info-chalon.com

En ce jour de rentrée universitaire, info-chalon.com propose une petite mise en avant ! Une mise en avant liée à l'ouverture du 4e département universitaire de l'IUT de Chalon, à savoir un DUT en carrières juridiques et sociales. Ils s'appellent Pauline, Océane, Amélie, Charlène, Thérèse, Jade, Thomas, Lysiane, Lorène, Marion, Flavie et Laurine. Ils ont fait le choix de Chalon sur Saône et de son nouveau département universitaire. Une vraie satisfaction pour un dossier mené par Pascal Mauny, ancien directeur de l'établissement et son successeur Gianni Pillon. En attendant, bienvenue à toutes et tous et bonne rentrée !

L.G