Chalon-sur-Saône : Soirée concert Dezicos réussie !

L’Association Dezicos de Chalon proposait ce samedi une soirée concert à partir de 18 h à l’espace Vannier, proche de la Maison des Vins avec entrée libre. Une première édition qui a été réalisée avec le soutien de la ville de Chalon sur Saône et du Grand Chalon et qui entend bien se pérenniser en guise de concert de rentrée.

Pour cette 1ère édition de cette association Dezicos, formée autour d'un quatuor que sont Benjamin Retel, Vincent Borey, Thomas Jeunot et Gwenaëlle Mauchamp, ce fût une véritable réussite. En effet, ce sont plus de 500 personnes qui au cours de la soirée sont venues participer à ce concert et applaudir les quatre groupes qui se sont succédés.

Tous aux couleurs rock et issus du bassin chalonnais et de la région lyonnaise, les musiciens qui ont animé la soirée ont proposé au public des influences multiples (folk, rock, blues…).

Successivement se sont produits sur scène à partir de 19 heures, les groupes :

Off The Yard (folk),

Scatterbrain (old school Rock/blues)

Wine (Rock tannique) et Twenty Fifteen Riverside (Pop/Punck Rock).

Petit clin d’œil aux partenaires de l’opération qui ont permis le bon déroulement de l’opération : - AKF Sécurité, Rec'n'Roll, Perfect Live, Top Office,

Et à « Brioche au son » !

Lors de cet événement, on notait la présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône.

Le photoreportage info-chalon.com