Une moto dans une fromagerie bien connue de la Rue de la Citadelle

Le clin d'œil du jour d'Info-Chalon

Les passants et les riverains de la Rue de la Citadelle l'auront probablement déjà remarqué, un ancien modèle de moto trône fièrement dans la vitrine du Caveau du Fromage.



Il s'agit d'une moto de la marque Terrot. Cette dernière est entourée de divers objets, allant de la tôle lithographiée double-face pour l'huile Rigal à la caisse à huile bidon Essolube en passant par le mannequin habillé pour la circonstance, on sent le travail minutieux du passionné derrière.



C’est en 1887 que commence la saga Terrot. Charles Terrot, constructeur de métier à tricoter s'installe à Dijon, mais très vite faute de clients, il se reconvertit dans la fabrication de bicyclettes. Dès 1903, Charles Terrot propose la première moto : un vélo sur lequel on a greffé un petit moteur...



1000 motos par an en 1921, 10 000 en 1925, 24 000 en 1930, l'usine passe de 200 à 1 800 salariés. C'est l'âge d'or de la marque dijonnaise. Terrot devient le premier constructeur français, devant Peugeot, et installe dans la capitale des ducs de Bourgogne l'une des usines les plus modernes au monde.



En 1959, malheureusement pour la marque, les ennuis commencent...



Terrot décide de se lancer dans la production de scooters, ce fut un flop.



Ce raté, en terme de stratégie commerciale, va précipiter la marque dans sa chute. D''autant que l'entreprise bourguignonne néglige un nouveau marché, celui du cyclomoteur.



En 1958, Terrot est repris par son rival historique Peugeot et, en 1961, c’est l'arrêt définitif de la production à Dijon.



Cette vitrine, entre la restauration complète du modèle et le véritable travail d'archives pour pour faire revivre une machine de légende, qui met en valeur une collection méritait bien un clin d'œil d'Info-Chalon.



Quant au gérant, Christophe Lemius, il est en vacances jusqu'au 17 septembre. Souhaitons-lui un repos bien mérité et une bonne rentrée!

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati