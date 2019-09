La Maison de la Famille officiellement inaugurée à Chalon sur Saône

Vendredi, à Chalon-sur-Saône, en fin d'après-midi, était inaugurée la Maison de la Famille. Plus de détails avec Info Chalon.

À 17 heures, hier, avait lieu l'inauguration de la Maison de la Famille, située au 5 Rue de la Providence, à Chalon-sur-Saône, en présence du maire, Gilles Platret, de nombreux élus et acteurs sociaux.



Parmi les personnalités présentes, notons la présence, entre autres, d'Amelle Deschamps, adjointe au maire de Chalon-sur-Saône en charge des affaires sociales, laquelle représentait André Accary, président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, Jean-Jacques Boyer, sous-préfet de Chalon-sur-Saône et Sébastien Martin, président du Grand Chalon.



Ouverte depuis le lundi 2 septembre, la Maison de la Famille est un lieu ressource d'accompagnement pour les parents et les professionnels en matière de parentalité.



Depuis 2015, la municipalité a affirmé sa volonté de prendre en compte les préoccupations de l'ensemble des familles chalonnaises en déclinant une politique forte en direction des familles favorisant leurs épanouissements et leur apportant un soutien et un accompagnement. Cette politique a permis la structuration d'un service Familles avec des réalisations concrètes telles que le Service de Conseil Conjugal et Familial, le Programme de Réussite Éducative (PRE), le Réseau famille, des actions collectives dans le cadre du Réseau Atout Parents d'Ados mais aussi la coordination des ateliers Parents/enfants des Maisons de quartier.



La Maison de la Famille regroupe une offre de services (dispositifs Ville et autres acteurs), d'actions et de soutien à la parentalité, permettant la transversalité des compétences et des moyens (Ville, CAF, Département, associations, etc), pour une prise en charge globale des familles. Un autre de ses objectifs est de renforcer le maillage partenariale pour une meilleure coordination des actions et une analyse et un repérage partagée des besoins.



Les travaux réalisés ont été financés à hauteur de 442 261 euros dont une aide de 44 000 euros de la part du Conseil départemental de Saône-et-Loire.

Le budget annuel est de 139 000 euros et un versement de 17 000 de la part du Conseil départemental de Saône-et-Loire, au titre de l'année 2019.



Amelle Deschamps a rendu dans son discours un hommage appuyé à Élisabeth Vitton, l'adjointe au maire en charge de la famille et de la jeunesse, absente pour raisons personnelles. Cette dernière était très investie dans le projet de la Maison de la Famille.



La Maison de la Famille «s'ouvre sur la Saône et permet de souligner la valeur patrimoniale du site» dit le maire dans son discours, se réjouissant que «les réseaux fonctionnent bien» et espérant que le lieu apporte «une réponse idoine aux problèmes».



«C'est une nouvelle aventure qui commence. Je souhaite que (les agents) aient l'œil et l'oreille», lance-t-il en direction de l'équipe avant de céder la parole au sous-préfet.



«Je forme le vœu que les personnels (de la Maison de la Famille) s'y sentent bien et puis que les questions parfois si complexes de la famille soient bien gérées», dit le sous-préfet.



L'équipe est composée de Myriam Boiron (agent d'accueil), Dominique Lémond (conseillère conjugale et familiale), Claudine Aguilar (conseillère en économie sociale et familiale), Dominique Bridet (référente du PRE), Nébia Chéhida (coordinatrice du PRE) et Sophie Dut (responsable du service Familles).

La Maison de la Famille est une structure gratuite, ouverte du lundi au jeudi, de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 18 heures et le vendredi de 9 heures à 17 heures 30.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati