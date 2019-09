Les remerciements à l'équipe de l'EHPAD Roger Lagrange

Après 8 ans passés à l’EHPAD Roger Lagrange de Chalon sur Saône, notre papa Salvador Fernandez nous a quitté.

Il a, pendant toutes ces années, été entouré par sa famille ses amis ainsi que par une formidable équipe, d’aides-soignants, d’infirmières, d’animatrices, de personnel de service, qui lui a apportée et qui continue d’apporter aux résidents les soins et le réconfort leur permettant de vivre le plus dignement possible, malgré des moyens limités.

Toute la famille Fernandez tient à remercier sincèrement l’ensemble du personnel de l’EHPAD Roger Lagrange d’avoir accompagné avec dévouement et empathie notre papa durant tout son séjour dans cette résidence.

José fernandez