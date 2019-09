Salle comble pour «Les hirondelles de Kaboul» lundi soir au Mégarama Axel

En ce début de semaine, La Bobine, association des mordus du 7ème art proposait la projection de «Les hirondelles de Kaboul» , film d'animation au féminin dans une capitale afghane en ruines où deux jeunes, Mohsen et Zunaira , s'aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l'avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies. Plus de détails avec Info Chalon.