Adecco met la réalité au service de l’emploi à Chalon-sur-Saône

Ce mardi matin, Adecco, le groupe Suisse spécialisé dans l'intérim, organisait le salon de la logistique, à Chalon-sur-Saône. Plus de détails avec Info Chalon.

De 9 heures 30 à 13 heures, au Clos Bourguignon, Adecco Onsite proposait ce mardi à des demandeurs d'emploi dre vivre une expérience 3D inédite, une occasion de décrocher leur prochain job, avec le salon de la logistique.



Mise en place, l'année dernière, le groupe Suisse spécialisé dans l'intérim était la veille sur la plateforme logistique d'Amazon à Montélimar, demain à Amazon Logistique d'Orléans (Saran), jeudi, à Amazon.fr logistique d'Amiens (Boves), vendredi à Amazon.fr logistique à Douai (Lauwin-Planque), le plus gros site en France et au nouveau centre de distribution d'Amazon à Brétigny-sur-Orge, lequel a ouvert ses portes en août dernier.



«L'opération est organisée partout où Amazon est implanté», nous dit Élodie Poingt, responsable médias et sourcing.



Adecco a dépêché pour ce salon de la logistique 4 agents de l'équipe support. Ausein de l'agence locale, il existe une équipe uniquement dévolue à Amazon Sevrey. D'ailleurs, la responsable de cette équipe, Sandra Bergez, était sur place.



«On espère une cinquantaine de candidats, ce matin», dit Sandra à ce propos.

Étaient également présentes Océane, elle aussi responsable médias et sourcing, Karine Collado, coordinatrice sécurité et prévention (CSP) et Estelle Bazile, assistante de direction chez Adecco pour le projet Amazon.



La salle louée à cet effet est divisée en 3 partie dont un atelier CDI intérimaire, un atelier réalité virtuelle —4 casques sont mis à disposition — et un pôle sécurité afin de sensibiliser aux gestes et aux postures.



Les candidats découvriront ce que veulent dire les termes comme In ou Out bound, receive, stow, picking et packing.



Adecco et Proman envoient chez Amazon une centaine d'intérimaires chacun.



Si vous êtes intéressé par un poste en tant qu'intérimaire chez Amazon, envoyez un CV à l'adresse électronique (e-mail) :

adeccoz43@adecco.fr



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati