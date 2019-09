Ouverture du Kiosk Street Food sur la Place Général de Gaulle

Depuis hier, le Kiosk Street Food vient d'ouvrir sur la Place Général de Gaulle. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui veulent se restaurer sur le pouce ou à emporter mais avec des produits de qualité. Plus de détails avec Info Chalon.

Vous l'avez peut-être déjà remarqué en passant près du parking de la Place Général de Gaulle, ke kiosque à sandwichs, lequel avait baissé le rideau juste après Chalon dans la Rue, est à nouveau ouvert.



Place au Palais!, le PAP pour les intimes, fait place à une nouvelle enseigne : le Kiosk Street Food.



L'établissement géré par Stéphanie et Khalid vient tout juste d'ouvrir ses portes hier.



Ancien responsable du Music Hall Diner, le café-restaurant du Conservatoire du Grand Chalon, fort de son expérience, le sympathique Khalid a décidé de voler de ses propres ailes.



«Je voulais faire un concept de nourriture saine. Street Food ne rime pas forcément avec malbouffe, bien au contraire!», nous explique-t-il.



Le Kiosk Street Food propose de se restaurer sur le pouce ou à emporter mais permettre avant tout d'accéder à une alimentation saine.



«Des choses simples avec les bons produits!», précise Stéphanie avant de rajouter qu'elle n'utilise que «des produits de saison».



À côté des burgers et des sandwichs, vous pourrez opter pour le couscous, de la paella ou de la tartiflette, pour ne citer que ces plats en guise de plat du jour, lequel est à 8,90 euros et la formule plat du jour (+ boisson 33 cl) est à 9,90 euros. Hier, c'était le couscous royal (poulet, merguez et boulettes de bœuf).



«N'oublions pas que le couscous est le plat préféré des Français», dit Khalid pour expliquer son choix.



Le burger est à 6,90 euros, la formule (burger+ frites fraîches+ boissons 33 cl) est à 9,90 euros. Quant à l'américain, il est à 7,90 euros et sa formule (américain+ boisson 33 cl) est à 9,90 euros.



Et petit message à l'attention des gourmands, il y a aussi des crêpes!



Interrogés sur cette première journée, les deux gérants ont fait «un bon départ et sans pub!».



Il nous reste plus qu'à souhaiter à Stéphanie et Khalid une pleine réussite et beaucoup de bonheur dans cette nouvelle aventure.



Le Kiosk Stret Food

Place du Général de Gaulle

71100 Chalon-sur-Saône

Tél. 06.43.80.02.33. À emporter ou sur place.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati