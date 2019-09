Au Conservatoire du Grand Chalon, la programmation de la saison 2019/2020 s'annonce alléchante!

Découvrez l'ensemble des concerts et ceux qu'ils ne faut rater sous aucun prétexte!

Vendredi, à 10 heures 30, au Conservatoire du Grand Chalon se déroulait une présentation à la presse de toute la saison 2019-2020 organisée par l'équipe à Robert Llorca, Directeur du Conservatoire.Une nouvelle fois, de nouvelles pépites ont été trouvées pour divertir en musiques, danses, chants...les spectateurs chalonnais et grands chalonnais!

Face à la presse, Robert Lllorca était en compagnie de Florence Plissonnier, Vice-Présidente en charge des équipements culturels d'intérêts communautaires, du soutien aux activités culturelles, et assisté de Philippe Chélouliakoff, Directeur du Département danse du Conservatoire, Stéphane Warnet, Responsable diffusion action culturelle, Cyrielle Roulliaud chargée de communication et Cécile Gacon-Camoz, chargée des relations avec les publics.

Dans sa présentation le Directeur du Conservatoire précisait :« Je remercie Florence Plissonnier de sa présence et de son soutien sans faille sur tous les aspects du Conservatoire du Grand Chalon. Un petit point sur l'activité du Conservatoire avant le début de saison et comme vous avez pu le voir, nous avons effectué quelques travaux avec l'objectif de continuer sur l'aspect ouverture du Conservatoire mais une ouverture à tous les publics. A ce titre, le Grand chalon a souhaité pouvoir améliorer au maximum l'accessibilité à toutes les personnes handicapées, aussi bien sur la circulation des fauteuils pour les personnes en mobilité réduite que sur la visibilité et l'accessibilité pour les mal-entendants, les mal-voyants et les sourds... Nous avons donc toute une signalétique à la fois en braille et à la fois avec des couleurs très vives ainsi que des inscriptions en gros caractères pour que justement il y ait un maximum de monde et que rien n'empêche d'entrer au Conservatoire, que ce soit pour prendre des cours ou pour assister aux spectacles. Vous verrez par exemple que dans l'auditorium, nous avons aménagé de nombreuses places pour les fauteuils ainsi que de nombreuses rampes éclairées par des leds afin de pouvoir se tenir. C'est un plus et nous allons accentuer notre communication là-dessus pour que les gens sachent que c'est une salle accessible vraiment à tous […] L'année dernière, nous avons fait une très bonne saison avec beaucoup de spectacles complets, on a fait 12 000 spectateurs sur une cinquantaine de dates, sachant que ces dates sont juxtaposées sur 150 dates de spectacles d'étudiants et d'élèves, ce qui veut dire que l'on a une très grosse activité en terme de spectacles et de nombreux concerts. Je suis très heureux aussi de vous annoncer la venue de l'Orchestre National de France, le samedi 14 décembre à 17 heures à l'Espace des Arts, un orchestre de renommée qui ne s'est jamais produit à Chalon-sur-Saône […] ».

Le passionné et talentueux Stéphane Warnet poursuivait la présentation de la saison axée sur le thème des années 50 en passant en revue tous les spectacles!

Philippe Chélouliakoff précisait quant à lui tous les moments forts liés à la danse sur le cours de la saison et qui commence dès vendredi prochain lors de la présentation de saison au public par un spectacle intitulé 'I millimètre au-dessus du sol' interprété par la Cie Trafic de styles, le remarquable duo Yaman Okur (danseur hip-hop reconnu) et Jean-Philippe Collard-Neven (pianiste improvisateur et soliste).

Même si tous les spectacles de cette année seront de qualité,Info-chalon vous conseille quelques grands événements à ne pas manquer :

'Les Etats de la Voix' (les voix des enfants dans le monde ) du 11 au 13 octobre au Conservatoire

'Instance' ,le 13 novembre à 21 heures à l'auditorium

L'Orchestre National de France, le Samedi 14 décembre à 17 heures à l'Espace des Arts

Cosmos 1969, vendredi 17 janvier à 20 heures à l'Espace des Arts,

7ème nuit des Conservatoires, le vendredi 31 janvier à partir de 17 heures,

L'Orchestre National de Lyon, le vendredi 7 février à 20 heures à l'Espace des Arts,

Le Grand Symphonique mardi 18 & jeudi 20 février à 20 heures à l'auditorium

18ème semaine de la danse, du 24 au 28 mars à l'auditorium

Romantique, le mardi 14 avril à 20 heures à l'auditorium,

Foxtrot Delirium, mardi 5 Mai à 20 heures à l'auditorium,

'Jazz At Lincoln Center Orchestra Whith Luynton Marsalis, le samedi 6 juin à 20 heures à l'Espace des Arts …

Découvrez le programme sur le site du Conservatoire du Grand Chalon