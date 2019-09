GOLF : Record de participation à la coupe Comptoir des Fers Aubade

128 golfeurs ont disputé ce samedi sur le parcours de la Roseraie la coupe Comptoir des Fers Aubade, remportée par Sylvain Chenu et David Etienne.

La coupe Comptoir des Fers Aubade est une des compétitions golfiques qui cartonnent le plus au cours de la saison. Et cela s’est encore vérifié en ce samedi estival sur les greens de Saint-Nicolas avec près de cent trente golfeurs en lice. Il faut dire que Jean-Christophe Pichot, le boss du Comptoir des Fers Aubade, lui-même excellent joueur de golf, n’a de cesse, depuis qu’il organise cette épreuve, de bien faire les choses et cette année encore il y est parvenu pour le plus grand plaisir des nombreux participants.

« Nous avons vécu une très belle journée par le temps, par la participation, par son déroulement » s’est plu à faire remarquer Eric Morin, manager du Golf de la Roseraie, qui animait la traditionnelle remise des prix, à laquelle assistait Dominique Melin, vice-présidente du Grand Chalon, chargée des équipements sportifs d'intérêts communautaires et du soutien aux activités sportives.

Samedi, il faisait beau, très beau et les conditions de jeu étaient bonnes, même s’il faisait chaud, aux dires de certains. Avec cent-vingt huit joueurs au départ on a battu le record de participation en 2019. Outre une très forte délégation chalonnaise, on notait ainsi la présence de joueurs d’Avoise, de Montceau, de Mâcon, de Dôle et même de Corse. Pour la plus grande satisfaction des organisateurs, tout s’est très bien passé et la pause au trou n°9, tenue par Serge et Françoise Perroux, n’a fait que des contents. Eric Morin en a profité pour remercier tous les bénévoles qui se sont investis au cours de la saison.

Organisateur et presque vainqueur

Associé à Richard Rothblez, Jean-Christophe Pichot a failli gagner « sa » compétition, disputée cette année en scramble à 2. Terminant à une très belle deuxième place à trois coups des gagnants Sylvain Chenu et David Etienne. Ces derniers figuraient parmi les grands favoris du tournoi. Contrairement à d’autres équipes qui ont déçu, ils ont parfaitement tenu leur rang et se sont largement imposé avec pas moins de huit birdies à la clé. La paire composée du jeune Nathan Cotté et de son papa Laurent a fini sur la plus basse marche du podium, également à trois coups des vainqueurs.

Jean-Christophe Pichot s’est consolé en appréciant la réussite de l’édition 2019. Ce qui lui a valu les félicitations de Dominique Melin, qui n’a pas manqué de souligner « le grand rôle des partenaires dans la vie du golf ».

Les résultats

Brut : 1. Sylvain Chenu (Chalon) - David Etienne (Avoise) 44, 2. Richard Rothblez (Chalon) - Jean-Christophe Pichot (Chalon) 41, 3. Nathan Cotté (Chalon) - Laurent Cotté (Chalon) 41.

Net :1. Sylvain Chenu (Chalon) - David Etienne (Avoise) 46, 2. Richard Rothblez (Chalon) - Jean-Christophe Pichot (Chalon) 46, 3. Alain Perrault (Chalon) - Frédéric Laugier (Chalon) 46, 4. Nathan Cotté (Chalon) - Laurent Cotté (Chalon) 45, 5. Rodolphe Epinat (Giga) - David Piroux (Chalon) 44, 6. Hervé Bonnefoy (Avoise) - Aurélien Defosse (Chalon) 44, 7. Jean-Charles Meunier (Chalon) - Silvère Platret (Chalon) 44, 8. Christophe Choureau (Chalon) - Martin Jobard (Chalon) 44, 9. Thibault Bouyssou (Chalon) - Hélène Bouyssou (Chalon) 43, 10. Daniel Stabrowski (Montceau) - Christian Viennot ( Montceau) 43, 11. Frédéric Raymond (Chalon) - Catherine Raymond (Chalon) 43, 12. Philippe Marc (Chalon) - Pierre Denis (Chalon) 42, 13. Marc Gely (Chalon) - Luc Carl Fraselle (Chalon) 42, 14. Frédéric Durix (Montceau) - Stéphane Tissier (Montceau) 42, 15. Jacques Ruste (Avoise) - André Diry (Avoise) 41, 16. Maxime Paille (Mâcon) - Jeandre Fourie (Mâcon) 41.

Prochaine compétition : Trophée des restaurateurs dimanche 22 septembre en stroke play pour les premières séries et en stableford pour les autres séries.

Gabriel-Henri THEULOT