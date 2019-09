Cabinet Cartallier : Studio coup de cœur à louer à Chalon sur Saône

CENTRE VILLE - 20 Rempart Ste Marie, rdc dans résidence neuve et sécurisée studio 31 m2 meublé avec goût, style moderne, aux normes personne à mobilité réduite avec coin cuisine équipée ouverte sur grande pièce à vivre donnant accès à une terrasse privative, salle d'eau avec meuble vasque et douche à l'italienne, w-c. Chauffage individuel électrique norme RT 2012. Classe énergie C





Loyer : 430 €/mois charges comprises dont 35 € provisions sur charges.



Régularisation annuelle.

Honoraires charges locataire : 344.52 € TTC dont 93.96 € TTC pour l'état des lieux.

Dépôt de garantie : 460€





POSSIBILITE EN SUS : place de parking privative en sous-sol accès sécurisé.

Loyer : 69 €/mois charges comprises dont 4 € provisions sur charges régularisation annuelle.





Honoraires charges locatives : 101.40 €

CABINET CARTALLIER

9 Place de l’Obélisque

71100 Chalon/Saône

Tél : 03 85 42 71 70

Contact : cartallierimmo@cibfca.fr