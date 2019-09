Soirée très festive pour la soirée d'inauguration du bar 'L'Atelier Store'

Ouvert seulement depuis deux mois, cet établissement est devenu un lieu très branché du centre ville. Découvrez le photo-reportage info-chalon !

Un concept store dans un grand espace cosy dans des locaux entièrement rénovés, François Preira et sa compagne Emilie Schwab, les gérants du bar « L’atelier Store », situé 61 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône (anciennement ‘indus café’), ouvert seulement depuis deux mois, avaient organisé jeudi soir à partir de 19 heures l'inauguration de leur établissement.

François et Emilie avaient bien fait les choses en proposant aux convives de nombreux mets traiteurs et de somptueux cocktails. Une soirée qui a connu un gros succès puisque c'est plus de deux cent personnes qui se sont succédées au cours de cette soirée.

De nombreux chalonnais se sont appropriés cet établissement de débit de boissons très cosy et très bien pensé où l'on vous propose thés, cafés, planchas mais aussi cave à vins…

Lors de cette soirée, on notait la présence de Sophie Landrot, Adjointe en charge du développement du commerce chalonnais et de l'animation de la ville, de Joël Lefèvre Adjoint en charge de la gestion de l'espace public, de Caroline Sebelon, Manager centre ville, de nombreuses personnalités chalonnaise et de nombreux commerçants...

Le photoreportage info-chalon