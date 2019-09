Vélos de partage et mobilités actives dans les quartiers prioritaires avec l'Espace PaMA

Jeudi matin, l'Espace PaMA inaugurait «Vélo du Partage», un projet à destination des quartiers prioritaires du Grand Chalon. Plus de détails avec Info Chalon.

À 10 heures, l'Espace PaMA — PaMa pour «PArtage & Mobilités Actives» — , représentée par Judith Un, inaugurait, dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité (16-22 septembre), «Vélo du Partage», un projet expérimental à destination de quartiers populaires de Chalon-sur-Saône, devant le local de la Mission Locale, dans l'Espace Jean Z ay, au 4 Rue Jules Fleury.



L'Espace PaMA est une association loi 1901 à vocation SCIC (Societé Coopérative à Interêt Collectif) engagée dans la mobilité durable et basée à Chalon-sur-Saône.



«Vélo du Partage», projet s'intégrant dans la politique de la Ville 2019, a lieu du 19 septembre au 19 mars 2020; il vise les quartiers prioritaires du Grand Chalon, à savoir les Aubépins, Prés Saint-Jean et le Stade/Fontaine-aux-Loups.



L'association met 1 vélo à disposition pour chacune des 3 Maisons de Quartier.



«L'idée derrière ce projet est de revaloriser les quartiers et augmenter la mobilité à vélo en toute sécurité», explique Judith.



Les objectifs de l'Espace PaMA étant d'augmenter la confiance pour faire du vélo entre les quartiers prioritaires de la Ville (QPV) et le centre-ville, faire comprendre comment emprunter un vélo de partage, informer sur les nouveautés du Plan National Vélo et sensibiliser les 10% de cyclistes au quotidien avec une priorité aux PMR.



Dans cette mission, Judith est secondée par Mickael, service civique pour 9 mois au sein de l'association. Ainsi, le jeune homme contribue à faire connaître et à rendre accessible à tous la pratique du vélo et accompagner les cyclistes pour être autonome dans la réparation de leur vélo.



«Nous sommes là pour augmenter la mobilité dans les quartiers prioritaires, toutes générations confondues», précise la militante d'origine néerlandaise.



Avant de conclure : «À vélo, tout devient possible!»



L'Espace PaMA est présent sur 8 champs d'action : Environnement, Santé, Économie, Solidarité, Pédagogie, Sécurité et Culture.



Étaient, entre autres, présents lors de cette inauguration, Sébastien Martin, président du Grand Chalon, Nathalie Leblanc et Yvan Maréchal du collectif Atelier Citoyen#Chalon 2020, Sabine Blondeau et Mourad Laouès du collectif Bien Vivre à Chalon.



Le vélo de partage, comment ça marche?



1) Adhérez et faites le test BRAVE

— Rendez-vous au 07.83.17.25.11 pour venir le mercredi à 14 heures à la vélo-école, à côté du Centre d’incendie et de secours de Chalon sur Saône (pompiers) [Bus 3 & 4].

— Apportez une pièce d'identité, une copie de votre assurance responsabilité civique et 10 euros.

— Passez le test «Bons Réflexes À Vélo» pour votre carte d'adhésion avec 5 coupons à 1 euro. Si vous ne passez pas, nous vous redonnons 5 euros.

2) J-3 Réservez votre vélo

— Contactez-nous via espacepama@gmail.com au 07.83.17.25.11 avec la date ainsi que le quartier souhaité.

— L'Espace PaMA prendra contact avec la Maison de Quartier pour réserver votre vélo et vous confirmera.

3) J-J Empruntez votre vélo

—Rendez-vous dans votre Maison de Quartier pour poser votre coupon, récupérer les clés et le vélo pendant les heures d'ouverture.

—Retournez le vélo avant l'heure de fermeture à la Maison de Quartier.



Cet après-midi, de 17 heures à 20 heures, l'Espace PaMA vous donne rendez-vous, à la Gare de Chalon-sur-Saône, pour signer la pétition «Accessibilité pour Tous».

Adresse éléctronique (e-mail) : espacepama@gmail.com



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati