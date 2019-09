Dans le cadre des journées Européennes du Patrimoine, le Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public vous présente 'Equinoctis'

Une compagnie de cirque qui utilise le cheval comme médium !

Le Centre National des Arts de la rue et de l'Espace Public a repris son activité de saison en s'inscrivant dans les journées Européennes du Patrimoine. Deux spectacles de la compagnie Equinoctis et utilisant le cheval comme médium à la plus grande joie d'un public composé de petits et grands seront présentés.

Un manège mis en place sur la place Sémard à Chalon-sur-Saône (gare), a attiré une vingtaine de personnes ce samedi matin aux alentours de 10 heures 30. Associant les disciplines équestres à la musique et mise en mots poétique, 4 chevaux (2 blancs et 2 noirs) assistés de leurs cavaliers proposent au public une interprétation de leur spectacle de toute beauté.

Attention, en raison de la pluie annoncée demain le spectacle pourrait être déplacé dans l'après-midi !