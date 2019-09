Chalon-sur-Saône : S’il y a une exposition à voir absolument lors de ces Journées Européennes du Patrimoine, c’est bien celle du Musée Denon !

Franc succès pour l’exposition temporaire intitulée ‘Samouraï, l’imaginaire guerrier japonnais’ présentée au Musée Denon et regroupant grâce au concours de collections publiques et privées : armures, armes, pièces de harnachement et de transport, vêtements, porcelaines, estampes et photographies… Le photoreportage info-chalon.