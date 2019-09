La fête de quartier Paix - Centre bat son plein

Petits et grands peuvent se divertir. Le photoreportage info-chalon.com !

La fête de quartier Paix-Centre, organisée ce samedi de 14 heures à 19 heures au square Chabas à Chalon-sur-Saône par les associations des Maison de Quartier de la Paix et du Centre et dirigées par Florence Reverchon, connaît un vif succès.

De nombreuses associations et partenaires sont venus apporter leur soutien et contribuer à la réussite de cet événement. De nombreuses animations sont également proposées pour les jeunes, les adolescents mais aussi pour les parents : Tyroliennes, scènes, spectacles, jeux gonflables... Enfin un espace restauration est prévu et tenu par les associations des Maisons de Quartier !

Info-chalon.com a fait le tour des stands où l'on retrouve : Atelier bracelets, atelier peinture, atelier tatouages éphémères, atelier Slow Motion, ateliers impression 3D , atelier maquillage hollywodien, le Service Jeunesse, l'atelier médiation de la STAC, l'Espace 'Bou'chou', atelier de pêche aux canards... pour constater qu'il règne une ambiance très festive!

Venez nombreux participer à cette grande fête!

