La fête de la Science est annoncée à l'IUT de Chalon sur Saône

La Fête de la Science est un événement national annuel, qui permet de faire découvrir au grand public la science sous toutes ses formes, grâce à divers ateliers et expériences. Elle a lieu cette année du samedi 5 au dimanche 13 octobre 2019.

Dans le cadre de cette manifestation, l’IUT de Chalon-sur-Saône organise vendredi 11 octobre dans ses locaux une Opération Phare en rapport avec le thème 2019 « Raconter lascience, imaginer l’avenir ». 200 élèves de primaire sont attendus et découvriront les expériences et travaux des enseignants et étudiants de l’IUT, de 9H à 12H et de 13H30 à 16H30.

A travers des expositions, des ateliers, des démonstrations, des expérimentations simples et des rencontres, les étudiants et enseignants de l’IUT présenteront leurs projets avec passion.L’occasion d’apprendre en s’amusant, de découvrir les sciences et les technologies de demain et peut-être de susciter des vocations futures...

Les dix ateliers proposés ce jour-là porteront sur l’électricité, les polymères, la découpe au filchaud, le principe d’Archimède, le ciment, les fluides non newtonien, l’acier, la transformation d’unsignal sonore en signal lumineux, le tableau périodique et sur des expériences en électrostatique, électromagnétisme et magnétisme.