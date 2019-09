85E EDITION DE LA FOIRE DU GRAND CHALON - Chalon et la foire, c’est une histoire qui  dure depuis 90 ans !

La Ville de Chalon-sur-Saône sera présente sur la Foire du Grand Chalon du vendredi 27 septembre au dimanche 6 octobre avec un stand revenant sur ces 90 ans d’histoire. Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire de la foire en images, en illustrations et en photos anciennes. Participez au quizz et gagnez deux places pour le dîner étoilé de la Paulée !

Du vendredi 27 septembre au dimanche 6 octobre, la Foire du Grand Chalon fêtera cette année ses 90 ans d'existence. Pour fêter cet événement, le Comité des Foires édite un livre retraçant l’histoire de la Foire de Chalon et la Ville de Chalon proposera, sur son stand, un voyage dans le temps avec une exposition qui retracera ces 90 ans de la première foire exposition en juillet 1928 à nos jours. Photos anciennes, illustrations viendront illustrer les grands moments de cette manifestation avec des dates clés qui ont fait la notoriété de cette foire chalonnaise qui a drainé de plus en plus de visiteurs et où il était coutumier de voir les plus grandes vedettes du moment se produire.

L’histoire de Chalon et celle de la Foire sont intimement imbriquées, venez sur le stand de la Ville pour participer au quizz et gagner deux places pour le dîner étoilé de la Paulée du samedi 19 octobre. La Foire reste un grand moment commercial avec la présence de 160 exposants issus de différents secteurs allant de la gastronomie à l’habitat, de l’automobile à l’ameublement, de la mode et beauté à l’artisanat du monde, en passant par l’espace des « artisans créateurs » de Saône-et-Loire et de Mode in Bourgogne. La Foire est aussi l’occasion de profiter d’un moment festif et convivial avec de nombreuses animations pour petits et grands (manège, monocycles, piste de motos et quads…), des concerts tous les soirs avec piste de danse ou encore le rendez-vous du vintage… Cette édition sera marquée par la Gaming Zone et ses 300 m² d’espace de jeux vidéos (réalité virtuelle, jeux vidéos, rétro gaming, hearthstone cafe, tournois, Mario Kart, Just Dance, racing simulation…)

L’inauguration aura lieu le vendredi 27 septembre à 11 h 45.

Infos pratiques. Du vendredi 27 septembre au dimanche 6 octobre au Parc des Exposition, 1 rue d'Amsterdam, 71100 Chalon sur Saône. Ouvert tous les jours de 10 h à 20 h. Nocturnes commerciales : samedi 28 septembre, vendredi 4 et samedi 5 octobre jusqu'à 21 h 30. Dimanche 6 octobre fermeture à 19 h.

TARIFS. Unique en journée 4 €. Nocturne commerciale : 2 € de 19 h à 21 h 30 (samedi 28 septembre, vendredi et samedi 5 octobre). Gratuit tous les jours de 12 h à 13 h 30 et après 19 h (sauf nocturnes commerciales), enfants de moins de 16 ans accompagnés, mardi 1er octobre pour les plus de 60 ans et jeudi 3 octobre pour les femmes.