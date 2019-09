Le Comité de Jumelage s’oriente sur le Danemark

Faire vivre les jumelages avec les villes jumelles reste la priorité de l’équipe dirigeante du Comité chalonnais qui confirme son nouveau partenariat avec Næstved au Danemark.

Avec Saint-Helens en Angleterre, Novara en Italie, Solingen en Allemagne, le dynamique Comité de Jumelage de Chalon-sur-Saône va confirmer son partenariat culturel et sportif avec la ville danoise de Næstved. une ville située à 80 km au sud de Copenhague qui compte 80000 habitants. Conséquence de contacts entretenus par le lycée Hilaire de Chardonnet depuis quelques années.

Des rencontres ont déjà eu lieu avec la ville danoise sur le plan culturel essentiellement au travers du Festival Chalon dans la Rue. De ce fait un projet s’est mis en place et voit son aboutissement en ce proche début du mois d’octobre avec le départ pour le Danemark d’une quinzaine de Chalonnais, autour de la présidente Anne Passerat, mais également en compagnie de Valérie Maurer, adjointe au Maire de Chalon-sur-Saône, en charge des Affaires scolaires.

C’est dire toute l’importance de ce déplacement officiel ou il est prévu, de la part de la ville de Næstved, un programme de rencontres et de visites qui devraient confirmer les premiers contacts, mais aussi créer de nouvelles possibilités dans le monde culturel et sportif. C’est le but essentiel d’un Jumelage quand il s’agit de mettre un peu de bonne volonté de part et d’autre.

Un Comité de jumealge très actif

Le récent Forum des associations a permis d’établir des contacts avec la vie associative chalonnaise. Ainsi un projet de travail en commun avec la Bibliothèque est prévu dont il s’agit de définir les contours prochainement.

Le club de Golf de Chalon-sur-Saône va relancer le Tournoi international des villes jumelles dans le premier semestre 2020.

Une soirée Boxe le 7 mars 2020 au gymnase de la Verrerie, va permettre la venue de boxeurs italiens de Novara et sa région, ils seront accueillis par le Ring Olympique Chalonnais, cher à Saîd Fergani.

Prochainement, les 26, 27 et 28 novembre 2019, des étudiants italiens vont participer au projet Erasmus au sein du Lycée automobile Camille du Gast.

Se perfectionner en anglais et en allemand

Mais le Comité de Jumelage de Chalon-sur-Saône ce sont trois ateliers « permanents » pour perfectionner des langues que ce soit l’allemand, l’anglais, voir l’américain avec des cours conversationnels qui ont lieu, pour l’instant, à I-Touch Coffée, boulevard de la République à Chalon.

- Si vous voulez converser en anglais et américain les rendez-vous sont fixés le mardi à des dates qui peuvent vous êtes données en contactant Jeannie au 07 86 10 64 68 ou Nancy 06 13 34 90 59.

- Pour découvrir l’anglais de façon ludique vous pouvez le faire en jouant au Scrabble le jeudi, là aussi à des dates peuvent être communiquées par Anne Passerat au 06 78 31 51 62.

- Quant à l’allemand, les conversations ont lieu un mardi, les dates exactes seront données par Petra San José au 06 70 96 94 35.

Le moins que l’on puisse dire, le Comité de Jumelage de Chalon-sur-Saône remplit son rôle et n’hésite pas à innover, pour le bonheur de ses 40 adhérents effectifs qui peuvent ainsi participer aux ateliers et aux voyages, mais aussi avec l’objectif de faire vivre le jumelage aux associations ou sociétés culturelles et sportives de la ville. Comme quoi un jumelage peut encore vivre de nos jours !

JC Reynaud