Exercice de mise en situation de risques (incendie…) sur le marché de Chalon-sur-Saône par les Sapeurs Pompiers de Chalon-sur-Saône

Tous les commerçants non sédentaires ont joué le jeu, sauf un. Le photoreportage info-chalon.com !

Vendredi matin, aux alentours de 10 heures, avait lieu une opération de mise en situation sur le marché de Chalon-sur-Saône, pour préparer les commerçants et les commerçants non sédentaires à une intervention des sapeurs pompiers en cas d’incendie …

Un travail ponctué d’efficacité sur place suite au travail en amont mené par le service des droits de place dirigé par Hervé Monvoisin qui avait avisé tous les commerçants en les avisant de l’intervention.

Cette opération dirigée par un lieutenant des Sapeur Pompiers chargé de la sécurité et responsable du bureau opérationnel et de prévision des risques se déclarait assez satisfait puisque il aura fallu une bonne de vingtaine de minutes pour traverser et remonter toute la rue Aux Fèvres afin d’atteindre la place Saint Vincent.

On peut toutefois déplorer et souligner l’attitude d’incivilité d’un commerçant non sédentaire vendant du pain situé devant la chocolaterie Wettling , qui a refusé de plier ses parasols pour faciliter le passage du camion de pompier, retardant celui-ci de plusieurs minutes.

Le photoreportage info-chlalon.com