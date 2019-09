85e FOIRE DU GRAND CHALON - C'est parti pour 10 jours de fête !

150 exposants et 10 000 m2 vous attendent jusqu'au 6 octobre !

C'est l'heure de la 85e Edition de la Foire de Chalon sur Saône ! Le lancement officiel a été prononcé ce vendredi matin par les élus locaux. Ce samedi, une nocture commerciale vous attend jusqu'à 21h30. De nombreuses animations viendront ponctuer cette jouréne de samedi avec des manèges pour les enfants de 3 à 6 ans, une exposition avicole, une démonstration de monocycles, 300 m2 de Gaming Zone. Ce soir, l'hypnotiseur Nelson vous attend à partir de 19h et les No Name, groupe musical chalonnais donneront leur concert à compter de 21h.

Retrouvez tout le programme ! Et on se dit à très vite sur la foire de Chalon et du Grand Chalon

Laurent Guillaumé

Infos pratiques. Du vendredi 27 septembre au dimanche 6 octobre au Parc des Exposition, 1 rue d'Amsterdam, 71100 Chalon sur Saône. Ouvert tous les jours de 10 h à 20 h. Nocturnes commerciales : samedi 28 septembre, vendredi 4 et samedi 5 octobre jusqu'à 21 h 30. Dimanche 6 octobre fermeture à 19 h.

TARIFS. Unique en journée 4 €. Nocturne commerciale : 2 € de 19 h à 21 h 30 (samedi 28 septembre, vendredi et samedi 5 octobre). Gratuit tous les jours de 12 h à 13 h 30 et après 19 h (sauf nocturnes commerciales), enfants de moins de 16 ans accompagnés, mardi 1eroctobre pour les plus de 60 ans et jeudi 3 octobre pour les femmes.x